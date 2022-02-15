المغربي “بن حليب” يخوض أول تدريب مع الأهلي بنغازي

تعاقد نادي الأهلي بنغازي مع المهاجم المغربي محمود بن حليب، في صفقة انتقال حر لمدة ستة أشهر، قادمًا من نادي الرجاء المغربي.

ووصل المحترف المغربي صاحب الـ25 عامًا إلى مدينة بنغازي، وخاض أول حصة تدريبية في مقر تدريبات نادي الأهلي بنغازي.

ويعتبر بن حليب من أبرز الأسماء الأساسية في فريق الرجاء المغربي بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية وبطولة كأس زايد للأندية العربية.

جديرٌ بالذكر أن فريق الرجاء المغربي فسخ عقد اللاعب محمود بن حليب قبل إغلاق سوق الميركاتو الشتوي المغربي بساعات قليلة، دون الكشف عن الأسباب.

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