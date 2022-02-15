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نادي النصر يقدم مدربه الجديد شهاب الليلي

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قدم نادي النصر مدربه الجديد التونسي شهاب الليلي، الذي يتولى مهمة تدريب الفريق الأول بالنادي وقيادته في مرحلة إياب الدوري الممتاز؛ من أجل التأهل إلى الدور السداسي.

وكان المدرب شهاب حاضرًا في مباراة النصر أمام دارنس، التي انتصر فيها رفاق سالم روما بخماسية نظيفة، وخاض المدرب التونسي حصصًا تدريبية مكثفة في ملعب النادي؛ لرفع كفاءة اللاعبين الفنية والبدنية.

تجدر الإشارة إلى أن فريق النصر يحتل، حاليًا، المركز الثالث في جدول ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة جمعها في 10 مباريات في الدوري الليبي الممتاز.

 

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قناة 218 الليبية

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