اعتراض برازيلي على قرار إعادة القمة أمام الأرجنتين

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تقديم اعتراض رسمي على قرار الفيفا إعادة مباراة المنتخب البرازيلي أمام الأرجنتين في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وأشار الاتحاد البرازيلي، في بيان رسمي عبر موقعه، إلى أن عدم الموافقة على حكم لجنة الانضباط التابعة للفيفا بشأن إعادة المباراة بين المنتخبين.

وقال الاتحاد البرازيلي إن لجنة التحليل الخاصة بالقسم القانوني ستَدرس الإجراءات التي يمكن اعتمادها قبل التواصل مع الفيفا.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم إعادة المباراة التي توقفت بين البرازيل متصدرة تصفيات أميركا الجنوبية أمام غريمها التقليدي منتخب الأرجنتين، بعد مشكلات متعلقة بالبروتوكول الصحي في البلاد، حيث توقفت المباراة بعد انطلاقتها بسبع دقائق بسبب مشاركة أربعة لاعبين من منتخب الأرجنتين خلال المباراة دون الدخول في الحجر الصحي المفروض حينها في البرازيل.

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