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بيرلو يقترب من العودة للتدريب في الكالتشيو

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اقترب مدرب يوفنتوس السابق أندريا بيرلو من العودة إلى التدريب خلال الموسم الحالي في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو” أن بيرلو قد بدأ مفاوضات رسمية مع إدارة نادي ساليرنيتانا؛ وذلك من أجل إنقاذه من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية خلال نهاية الموسم.

وينتظر ساليرنيتانا الساعات المقبلة لإقالة مدربه ستيفانو كولانتونو من تدريب الفريق بعد مستواه المتراجع منذ انطلاق الموسم.

ويحتل الفريق المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بفارق ثماني نقاط عن كالياري صاحب المرتبة 19 .

وكان بيرلو قد أقيل من تدريب يوفنتوس نهاية الموسم الماضي، بعد احتلاله المركز الرابع في الترتيب ليحل محله المدرب ماسيميليانو أليغري.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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