بيرلو يقترب من العودة للتدريب في الكالتشيو

اقترب مدرب يوفنتوس السابق أندريا بيرلو من العودة إلى التدريب خلال الموسم الحالي في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو” أن بيرلو قد بدأ مفاوضات رسمية مع إدارة نادي ساليرنيتانا؛ وذلك من أجل إنقاذه من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية خلال نهاية الموسم.

وينتظر ساليرنيتانا الساعات المقبلة لإقالة مدربه ستيفانو كولانتونو من تدريب الفريق بعد مستواه المتراجع منذ انطلاق الموسم.

ويحتل الفريق المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بفارق ثماني نقاط عن كالياري صاحب المرتبة 19 .

وكان بيرلو قد أقيل من تدريب يوفنتوس نهاية الموسم الماضي، بعد احتلاله المركز الرابع في الترتيب ليحل محله المدرب ماسيميليانو أليغري.

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