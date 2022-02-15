“صراع روسيا وأوكرانيا” يلقي بظلاله على مالك تشيلسي

كشفت صحيفة “ذا صن” أن الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي يتكبد خسائر كبيرة جراء التوترات والصراع بين بلده روسيا وأوكرانيا خلال الفترة الحالية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أبراموفيتش خسر مايقارب 650 مليون جنيه إسترليني في يوم واحد، بسبب الحرب الوشيكة التي قد تندلع بين روسيا وأوكرانيا، حيث انخفضت أسهم شركة “إيفراز للتعدين” المملوكة لرئيس تشيلسي بنسبة كبيرة تصل إلى 28.6 %.

وذكر التقرير أن السبب الرئيسي للانخفاض الكبير ناتج عن مخاوف من المستثمرين من فرض عقوبات وشيكة على الشركات الروسية خلال الفترة المقبلة.

ويعد أبراموفيتش صاحب الـ55 عاماً أبرز رؤساء الأندية في القارة العجوز حيث استحوذ على نادي تشيلسي في عام 2003، وتوج معه بالعديد من البطولات المحلية والقارية والعالمية والتي كان آخرها التتويج بلقب كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخ النادي اللندي قبل أيام في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

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