“مناوشات كلاسيكو البرتغال” قد تنهي المخضرم بيبي

كشفت تقارير صحفية برتغالية إلى إمكانية تعرض المدافع المخضرم كيبلير بيبي لعقوبة قاسية تصل للإيقاف لمدة عامين بعد اعتداءه على مسؤول في إدارة فريق سبورتينغ لشبونة خلال المواجهة التي جمعت فريقه بورتو في كلاسيكو البرتغال ضمن منافسات الدوري الأيام الماضية .

واعتدى بيبي صاحب ال38 عاماً على إداري بفريق سبورتينغ لشبونة في آخر دقائق مواجهة الكلاسيكو التي أقيمت الجمعة الماضية وانتهى اللقاء بالتعادل بهدف لمثله على ملعب دراجاو .

ويعد قانون الاعتداء في مثل هذه الحالات كالاعتداء على أعضاء الجهاز الفني أو المسؤولين بالفريق المنافس صارماً للغاية حيث تصل العقوبات بين المالية والإيقاف بين شهرين وحتى عامين .

وينتظر الناديان آخر العقوبات والإجراءات من بعدما شهدت المباراة طرد 4 لاعبين بعد صافرة النهاية التي شهدت مناوشات كبيرة

بين اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداريين .

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