رونالدينهو مستغرب من الفيفا وهذا هو السبب

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أعرب النجم البرازيلي رونالدينهو عن تعجبه من سؤال طرحة الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” على حسابه الرسمي بموقع تويتر.

ونشرت الفيفا تساؤلا لمتابعيها على تويتر يقول: “هل يمكنك التعرف على أسطورة اللعبة هذه؟” وأرفقتها بصورة واضحة المعالم للنجم البرازيلي، فيما قام رونالدينهو بإعادة التغريدة على حسابه مرفقة بوجه تعبيري “إيموجي” متسائل.

❓🔍👤 🤔 Can you identify this legend of the game? pic.twitter.com/lXVTg2CbpW — FIFA.com (@FIFAcom) February 15, 2022

ولاقت تغريدة الفيفا كذلك استغراب المئات من المغردين، الذين تساءلوا عن كيفية الإجابة عن هذا التساؤل. وهل من الممكن أن يجيب أحدهم بأنه “غير رونالدينهو”.

من هو رونالدينهو؟

ولد رونالدينهو واسمه “رونالدو دي أسيس موريرا” في الحادي والعشرين مارس عام 1980 في بورتو أليغري في البرازيل.

وبفضل مهاراته العالية بالتعامل مع كرة القدم فإن العديد يعتبر رونالدينهو أعظم لاعب في زمنه وأحد أفضل اللاعبين في التاريخ.

وبدأ الساحر البرازيلي مشواره مع فريق غريميو البرازيلي، وكان ظهوره الأول مع الفريق عام 1998 في منافسات كأس ليبرتادوريس. وبعد عام دعي للانضمام للمنتخب الوطني البرازيلي لخوض منافسات كأس القارات في المكسيك، لتخرج البرازيل في المركز الثاني.

وفي ختام المنافسات نال رونالدينهو جائزة الكرة الذهبية بوصفه أفضل لاعب، كما نال جائزة الحذاء الذهبي بوصفه أفضل مسجل أهداف.

نجومية عالمية

وبعد أن حقق شهرة على المستوى المحلي انتقل عام 2001 إلى أوروبا والتحق بفريق باريس سان جيرمان في فرنسا.

وشارك للمرة الأولى في منافسات كأس العالم في 2002 بكوريا واليابان مع منتخب بلاده رفقة لاعبين عظام مثل رونالدو وريفالدو، وسجل خلال البطولة هدفين في خمس مباريات، أبرزهما هدف الفوز في الربع الأخير من ركلة حرة مباشرة في المباراة مع إنجلترا.

وأكمل المنتخب البرازيلي المسيرة ليتغلب على المنتخب الألماني في النهائيات وينال كأس العالم الخامسة في تاريخ بلاده.

وفي عام 2003 أنظم رونالدينهو إلى فريق برشلونة الإسباني ونال القميص الذي يحمل الرقم 10، والذي عادة ما يرتديه أعظم لاعبي الفريق. كما نال 2004 و2005 جائزة أفضل لاعب في العالم التابعة للفيفا.

وفي عام 2008 غادر إلى فريق إي سي ميلان الإيطالي. وغادر إلى البرازيل في 2011 ليلعب مع فريق فلامينغو في ريو دي جانيرو، كما لعب لكل من أتلتيكو مينييرو وكذلك كيريتارو وفلومينينسي.