رونالدينهو مستغرب من الفيفا وهذا هو السبب

أخبار ليبيا24

أعرب النجم البرازيلي رونالدينهو عن تعجبه من سؤال طرحة الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” على حسابه الرسمي بموقع تويتر.

ونشرت الفيفا تساؤلا لمتابعيها على تويتر يقول: “هل يمكنك التعرف على أسطورة اللعبة هذه؟” وأرفقتها بصورة واضحة المعالم للنجم البرازيلي، فيما قام رونالدينهو بإعادة التغريدة على حسابه مرفقة بوجه تعبيري “إيموجي” متسائل.

❓🔍👤

🤔

Can you identify this legend of the game? pic.twitter.com/lXVTg2CbpW

— FIFA.com (@FIFAcom) February 15, 2022