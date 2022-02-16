اليوم الأربعاء .. انطلاق الجولة الثّانية لمرحلة الإيّاب للدّوري اللّيبي

البيضاء 16 فبراير 2022 (وال) _ تنطلق اليوم الأربعاء (16/2/2022) مرحلة الإياب في جولتها الثانية لمباريات الدوري الليبي لكرة القدم، وذلك بإقامة ثلاث مباريات، حيث يستقبل شباب الجبل على ملعب شيخ الشهداء بالبيضاء، وهو يحمل في جعبته 8 نقاط، فريق الأهلي بنغازي المتصدر للمجموعة الأولى 30 نقطة، ويستقبل فريق التعاون برصيد 14 نقطة على ملعبه إجدابيا فريق الأخضر برصيد 25 نقطة، والذي يأتي ترتيبه الثاني في المجموعة.

ويشهد ملعب شهداء بنينا لقاء فريقي الهلال والصداقة، الهلال يدخل المباراة وهو رابع الترتيب 15 نقطة والصداقة سادسا 13 نقطة ، وتختتم مباريات الأسبوع الثاني يوم غد الخميس بلقاء فريقي التحدي والنصر ، لفريق التحدي بست نقاط وهو تاسع الترتيب، والنصر مسجلا تسعة عشر نقطة ثالث الترتيب.

المجموعة الثانية انطلاقتها يوم الجمعة 18/2/2022 بلقاء المدينة صاحب الترتيب السادس برصيد 12 نقطة مع فريق الشط آخر الترتيب بنقطتين، ويستقبل فريق الخمس على ملعبه فريق الأولمبي، وهو عند النقطة العاشرة ويدخل الأولمبي حاملا خمسة عشر نقطة، كما يستضيف الاتحاد المصراتي وفي رصيده 15 نقطة، فريق أبو سليم صاحب العشرة نقاط، والمحلة صاحب العشرة نقاط يستقبل فريق السويحلي رابع الترتيب بخمسة عشر نقطة. (وال _ البيضاء) ف ح / هـ ع

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