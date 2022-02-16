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الأهلي طرابلس يصل إلى بنغازي.. تحضيرًا لمواجهة الصفاقسي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت بعثة فريق الأهلي طرابلس إلى مدينة بنغازي؛ استعدادًا لمواجهة الصفاقسي التونسي المرتقبة ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات منافسات كأس الاتحاد الأفريقي.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الأهلي طرابلس صور وصول اللاعبين إلى محل إقامتهم في بنغازي؛ تحضيرًا لمواجهة الأحد المقبل على أرضية ملعب شهداء بنينا.

ويسعى فريق الأهلي طرابلس إلى تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة بعد خسارته في مباراته الأولى أمام فريق بيراميدز المصري الذي يتصدر المجموعة، بعد تعادل الصفاقسي وزاناكو في أولى لقاءات المجموعة.

 

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قناة 218 الليبية

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