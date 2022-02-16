الفيفا يعاقب الاتحادين ويقرر إعادة لقاء البرازيل والأرجنتين

قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم إعادة مباراة المنتخب البرازيلي والارجنتيني ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم والتي أوقفتها السلطات البرازيلية بسبب مخالفة عدد من لاعبي الأرجنتين لقواعد الحجر الصحي البرازيلي.

وعاقبت لجنة الانضباط بالإيقاف لأربعة لاعبين من المنتخب الأرجنتيني لعدم امتثالهم لبرتوكول الفيفا الصحي، كما فرضت غرامة مالية على الاتحاد البرازيلي بنحو 500 ألف فرانك سويسري وأخرى للاتحاد الأرجنتيني بـ200 ألف فرانك سويسري.

تجدر الإشارة إلى أن لقاء البرزيل والأرجنتين أقيم في شهر سبتمبر من العام الماضي وتوقف بعد مرور عدة دقائق من انطلاقته بسبب تدخل السلطات البرازيلية على أرضية الملعب.

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