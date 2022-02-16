مبابي يقود “باريس” إلى فوز قاتل على حساب الريال

قاد كيليان مبابي فريقه باريس سان جيرمان؛ لاقتناص فوز مهم ومثير على ضيفه ريال مدريد، بهدف دون ردٍّ، ضمن ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدين النادي الباريسي بالفضل في هذا الفوز للاعبه كيليان مبابي، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للقاء.

وكانت المباراة قوية، وتسيّدها باريس سان جيرمان في جلّ دقائقها، إلا أن لاعبيه أضاعوا العديد من الفرص للتسجيل، من أبرزها ركلة الجزاء التي سددها ميسي وتصدى لها كورتوا.

جديرٌ بالذكر بأن مباراة الإياب ستُلعب على ملعب سانتياغو بيرنابيو، يوم التاسع من مارس المقبل.

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