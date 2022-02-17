اخبار الرياضة

الأهلي بنغازي يتعادل مع شباب الجبل سلبيًا

تم النشر منذُ دقيقتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حسم التعادل السلبي نتيجة لقاء المتصدر الأهلي بنغازي في مواجهة فريق شباب الجبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة إياب مباريات المجموعة الأولى من مسابقة الدوري الليبي.

وانحصر اللقاء في وسط الميدان وكانت الفرص على مرمى الفريقين قليلة طيلة مجريات الدقائق الـ 90.

وشهد اللقاء إهدار فريق شباب الجبل لركلة جزاء في الدقيقة 88 عن طريق المحترف البرازيلي سيلفا.

يذكر أن فريق شباب الجبل رفع رصيده إلى النقطة التاسعة في المركز الثامن، فيما رفع الأهلي بنغازي رصيده إلى 31 نقطة في صدارة ترتيب فرق المجموعة الأولى.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك