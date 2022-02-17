الأهلي بنغازي يتعادل مع شباب الجبل سلبيًا

حسم التعادل السلبي نتيجة لقاء المتصدر الأهلي بنغازي في مواجهة فريق شباب الجبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة إياب مباريات المجموعة الأولى من مسابقة الدوري الليبي.

وانحصر اللقاء في وسط الميدان وكانت الفرص على مرمى الفريقين قليلة طيلة مجريات الدقائق الـ 90.

وشهد اللقاء إهدار فريق شباب الجبل لركلة جزاء في الدقيقة 88 عن طريق المحترف البرازيلي سيلفا.

يذكر أن فريق شباب الجبل رفع رصيده إلى النقطة التاسعة في المركز الثامن، فيما رفع الأهلي بنغازي رصيده إلى 31 نقطة في صدارة ترتيب فرق المجموعة الأولى.

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