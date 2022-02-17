شباب الجبل يوقف انتصارات الأهلي المتتالية

البيضاء 17 فبراير 2022 (وال) _ أوقف فريق شباب الجبل انتصارات فريق الأهلي المتصدر، بعدما تعادل معه من دون أهداف، وذلك لحساب الجولة الـ 11 من مرحلة الإياب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت بين الفريقان على أرضية ملعب شيخ الشهداء في مدينة البيضاء.

هذه المواجهة التي جرت – أمس الأربعاء – وقادتها صافرة الحكم ( عبد الواحد حريويدة )، كان فيها فريق الأهلي صاحب الـ 10 انتصارات متتالية، الأكثر خطورة ، حيث شكل لاعبوه طوال الـ 90 دقيقة فرص عديدة كانت سانحة للتسجيل، لكنه أصطدم بتكتل دفاعي، وتألق وتميز من الحارس ( أيوب الحصني )، والذي بدوره منع لاعبي الأهلي من هز شباكه.

وأضاع فريق شباب الجبل فرصة ثمينة، عندما احتساب له حكم اللقاء ركلة جزاء في الدقيقة ( 84 ) إثر عرقلة المهاجم ( محمد الدرسي ) من قبل الحارس ( مراد الوحيشي )، لكن البرازيلي ( سيلفا ) لم يفلح في ترجمتها إلى هدف التقدم، لترتطم كرته في العارضة، مبقياً اللقاء على واقع النتيجة البيضاء ، وذلك في الدقيقة ( 87 ).

وبهذا التعادل السلبي، أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده، حيث أصبح الأهلي متصدر المجموعة برصيد ( 31 ) نقطة، فيما أضاف شباب الجبل نقطة إلى رصيده ليصبح برصيد ( 9 ) نقاط، محتلاً بها المرتبة الثامنة بالمجموعة. (وال _ البيضاء)

تقرير: سيف امبيه

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