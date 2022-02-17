برأسية (علي أمادو) الأخضر يتفوق على التعاون

أجدابيا 17 فبراير 2022 (وال) _ عاد فريق الأخضر الأول لكرة القدم إلى سكة الإنتصارات، عقب تفوقه على مستضيفه فريق التعاون بنتيجة هدف دون رد، وذلك لحساب الجولة الـ 11 من مرحلة الإياب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب أجدابيا البلدي.

هذه المباراة التي جرت – أمس الأربعاء – وتوسطها الحكم الدولي ( عبد الباسط شهوب )، دخلها الفريقان وكل منهما يمنى النفس ي تحقيق نتيجة إيجابية ، فالأخضر المتعثر بتعادل سلبي الأسبوع الماضي أمام التحدي بحث كثيراً ومبكراً في هز شباك التعاون، فيما كان التعاون المنتشي بفوز في أولى مرحلة الإياب يريد تكرار ما فعلة بفريق الهلال، وتشديد الخناق والمنافسة على المرتبة الرابعة.

هذا وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة ( 2 ) من زمن الشوط الأول ، حيث يدين فريق الأخضر في هذا الفوز إلى راسية لاعبه المحترف المالي ( علي أمادو )، مستغلاً التمريرة العرضية المثالية التي أرسلها من الرواق الأيمن زميلة ( أحمد كراوع ).

وبهذا الفوز رفع فريق الأخضر رصيده من النقاط إلى ( 26 ) نقطة، محتلاً الترتيب الثاني على سلم المجموعة، فيما تجمد رصيد التعاون عند النقطة ( 14 ) واقعاً في الترتيب الخامس على لائحة المجموعة.

طاقم التحكيم

هذا وقد قاد المباراة طاقم تحكيم متكون من الدولي ( عبد الباسط شهوب ) حكم وسط، بمساعدة كل من ( عصام الترهوني ) مساعد أول ، و ( محمد بلعم ) مساعد ثان، و الدولي ( محمد العفاس ) حكماً رابعاً، فيما أسندت مهمة مراقبة المباراة للحكم الدولي الأسبق ( محمد عبد الله ). (وال _ أجدابيا)

تقرير: سيف امبيه

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