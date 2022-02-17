التعادل السلبي يسيطر على لقاء الهلال والصداقة

بنغازي 17 فبراير 2022 (وال) _ سيطر التعادل السلبي على لقاء فريقا الهلال وضيفه الصداقة، وذلك لحساب الجولة الـ11 من مرحلة الإياب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.

هذه المباراة التي جرت – أمس الاربعاء – وتوسطها الحكم ( عبد الحميد قشيرة )، لم يظهر فيها فريق الهلال فاقد نتيجة الجولة الماضية أمام التعاون بالشكل المطلوب، لاسيما أن الصداقة قد فرض سيطرته على الشوط الأول مهدداً مرمى الحارس ( خالد المسماري ) في أكثر من مناسبة.

ولعل أبرز نقاط الشوط الأول هي التقاط الحارس ( خالد المسماري ) إلى رأسية المحترف العاجي ( كونان )، وذلك في الدقيقة ( 10 )، هذا وأبعد محترف الهلال ( أداما بالو ) عرضية لاعب الصداقة ( ناصر العروسي ) بعيداً عن مرماه، وذلك في الدقيقة ( 23 )، فيما ذهبت في الدقيقة ( 24 ) رأسية مهاجم الهلال العاجي ( أسماعيل باكايوكو ) بمحاذاة القائم الأيمن للصداقة.

وعند مطلع الدقيقة ( 28 ) وبعد فاصل مهاري من العاجي (أسماعيل باكايوكو )، ذهبت تصويبة الأخير فوق الخشبات الثلاثة للصداقة، في حين ارتطمت الكرة الحرة المباشرة للصداقة والتي نفذها ( المعتصم بالله التايب ) في القائم الأيمن،وذلك في الدقيقة ( 35).

هذا وشكل الصداقة هجمة منسقة وصلت إلى محترف الصداقة التونسي ( نسيم بن كمال )، والذي بدوره يروض الكرة بضربة رأسية لزميلة ( المعتصم بالله التايب )،حيث أن رأسية الأخير غالطت مرمى الحارس ( خالد المسماري ) ، وتذهب بجوار القائم الأيمن للهلال، وذلك عند الدقيقة ( 43 ).

في الشوط الثاني، أستمر الصداقة في السيطرة وفرض الذات على مجريات اللعب ، بل كان أفضل حالاً من مستضيفه الهلال ، وعند الدقيقة ( 58 ) صوب لاعب الصداقة ( ناصر العروسي ) كرة قوية التقطها الحارس ( خالد المسماري ) بإقتدار ، فيما أبعد حارس الصداقة في الدقيقة ( 74 ) عرضية التونسي ( لمجد بن علي ) من الرواق الإيسر، قاطعاً الكرة من أمام العاجي ( أسماعيل باكايوكو ).

وظهر مدافع الهلال المحترف المالي ( أداما بالو ) في الدقيقة ( 77 )، ليتمكن من أبعاد عرضية لاعب الصداقة ( جاسم الخامس ) إلى ركنية، وكاد المالي ( أداما بالو ) أن يفتتح التسجيل في الدقيقة ( 80 ) تذهب فوق مرمى الحارس ، بعد عرضية مثالة من التونسي ( لمجد بن علي ).

وبهذا التعادل ، أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده ، حيث أصبح الهلال رابع الترتيب برصيد ( 16 ) نقطة ، فيما أصبح الصداقة صاحب الترتيب السادس برصيد ( 14 ) نقطة.

طاقم التحكيم

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المقابلة قد توسطها طاقم تحكيم متكون من ( عبد الحميد قشيرة ) حكم ساحة ، بمساعدة كل من الدولي ( مجدي كامل ) مساعد أول ، و ( أحمد عوينه ) مساعد ثان، و ( محمد الهوني ) حكماً رابعاً، فيما أسندت مهمة مراقبة المباراة إلى الحكم الدولي الأسبق ( محمد الشلماني ).

انذارات الفريقان

هذا وقد أشهر حكم المقابلة ( عبد الحميد قشيرة ) الكرت الأصفر في سبعة مناسبات ، منها أربعة كروت صفراء لصالح الهلال نالها كل من ( سفيان بن عمران )، و ( مجدي أرطيبة )، و ( علي رزق )، و التونسي ( لمجد بن علي عامر )، فيما تحصل الصداقة على ثلاثة انذارات نالها ( جمعة العبار )، و( مالك الحاسي )، و العاجي ( كونان نوربيرت ). (وال _ بنينا)

تقرير: سيف امبيه

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