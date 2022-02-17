كليمنتي ينصح تشافي لتطوير رؤيته التدريبية

قال مدرب المنتخب الوطني خافيير كليمنتي إن الطريقة التي باشر بها تشافي هيرنانديز تدريب برشلونة تعتبر مقلقة للغاية، رغم الظروف التي يمر بها النادي الكاتالوني.

وأشار كليمنتي في تصريح لصحيفة “ماركا” إلى أن تشافي يريد من اللاعبين أن يلعبوا مثل ما كان هو لاعبًا في برشلونة وليس كمدرب، وأوضح أن المدرب الإسباني الشاب دخل إلى فريق يعاني العديد من المشاكل الكبيرة في الموسم الحالي.

وذكر المدرب، صاحب الـ72 عامًا، أن تشافي كان نجماً كبيراً في خط الوسط ويجب أن يتطور من الناحية التدريبية، بعد قيادته فريق السد القطري في العديد من البطولات.

وأردف مدرب فرسان المتوسط أن مشوار تشافي التدريبي بدأ الآن، ولديه فرصة ليكون مستقبلاً أحد أهم المدربين في العالم.

وبدأ تشافي تدريب برشلونة في نوفمبر الماضي خلفًا للهولندي رونالد كومان الذي تمت إقالته بسبب تراجع نتائج الفريق في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

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