طائرة الأهلي طرابلس تستهل المشاركة العربية بمواجهة الريان القطري

طرابلس 17 فبراير 2022 ( وال )- يختتم فريق الأهلي طرابلس للكرة الطائرة اليوم الخميس، التحضيرات والاستعدادات في ليبيا قبيل السفر يوم الغد الجمعة إلى تونس، من أجل المشاركة في البطولة العربية للأندية.

ويستهل ممثل الكرة الطائرة الليبية الأهلي طرابلس مشاركته في البطولة العربية للأندية بتونس، من خلال مواجهة الريان القطري على تمام السابعة مساء بتوقيت ليبيا.

وكان مساعد مدرب فريق الأهلي طرابلس للكرة الطائرة يوسف بركة، قد عبر عن سعادته ورضاه عن المسيرة الناجحة للفريق خلال مرحلة الدور السداسي و مرحلة الدور الرباعي الأولى، في تصريحات لـموقع “ريميسا” الرياضي، مؤكدًا أن الفريق يواصل تحضيراته المكثفة للمشاركة في البطولة العربية للأندية، ويتطلع للاستمرار بنفس النسق.

وأكد يوسف بركة على جاهزية فريقه لخوض المنافسة العربية، رغم صعوبة المجموعة لكن الجميع عاقد العزم على المشاركة من أجل المنافسة. (وال)

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