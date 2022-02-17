ليفربول يضع قدماً في الدور القادم بثنائية في شباك إنتر

وضع ليفربول قدماً في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق فوزاً ثميناً بهدفين دون رد على مضيفه إنتر في ذهاب ثمن نهائي المسابقة.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل من دون أهداف، قبل أن يشهد الشوط الثاني هدفي اللقاء بإمضاء البرازيلي روبرتو فيرمينو عند الدقيقة الخامسة والسبعين، والنجم المصري محمد صلاح في الدقيقة الثالثة والثمانين.

بهذا الانتصار يضمن الريدز بنسبة كبيرة مكاناً له في الدور ربع النهائي قبل مباراة الإياب، التي ستُلعب يوم الثامن من مارس المقبل على ملعب الأنفيلد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية