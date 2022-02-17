الأهلي طرابلس يبدأ معسكره ببنغازي استعدادًا لمواجهة الصفاقسي في الكونفدرالية

بنغازي 17 فبراير 2022 ( وال )- استأنف فريق الأهلي طرابلس اليوم الخميس، تدريباته في معسكر مغلق بمدينة بنغازي، استعدادًا لمواجهة الصفاقسي في كأس الكونفدرالية.

ويستعد الأهلي طرابلس لمواجهة الصفاقسي التونسي يوم الأحد القادم، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية لحساب المجموعة الأولى.

وبدأ اليوم الأهلي طرابلس تدريباته على ملعب شهداء بنينا ببنغازي، تحت قيادة مدربه التونسي فتحي الجبال، استعدادًا للمواجهة المهمة.

ويسعى الأهلي طرابلس للفوز أمام الصفاقسي، من أجل التعويض عن الهزيمة التي تلقاها في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات.

وكان الأهلي طرابلس قد هُزم الأحد الماضي في الجولة الافتتاحية من مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية، أمام مضيفه بيراميدز المصري بهدفين مقابل هدف وحيد، فيما يسعى الصفاقسي لمواصلة انتصاراته بعدما فاز على ضيفه زاناكو الزامبي، بهدف دون ردٍّ، من ركلة جزاء نفذها بنجاح أيمن الحرزي.

وكانت بعثة الأهلي طرابلس قد وصلت إلى مدينة بنغازي، مساء الثلاثاء، لخوض معسكر مغلق يتواصل حتى موعد مباراته أمام الصفاقسي. (وال)

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