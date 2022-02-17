شباب الجبل يقتلع نقطة ثمينة من الأهلي بنغازي

أخبار ليبيا 24

اقتلع فريق شباب الجبل نقطة ثمينة من الأهلي بنغازي. بعد أن نجح في إيقاف الأهلي عن سلسلة انتصاراته التي حققها منذ بداية موسم كرة القدم.

وانتهى اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن الجولة الـ 11 من إياب المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بالتعادل السلبي دون أهداف.

ومنع فريق شباب الجبل الأهلي من التسجيل في أرضية ملعب شيخ الشهداء بالبيضاء عبر جدار دفاعي صلب.

ويستمر الأهلي في صدارة المجموعة برصيد 31 نقطة. وليضيف شباب الجبل نقطة جديدة لرصيده ليصبح في المرتبة الثامنة برصيد 9 نقاط.