الاتحاد يُواجه أورلاند بيراتس جنوب الأفريقي في أولى مباريات الكونفدرالية

بنغازي 17 فبراير 2022 ( وال )- يستهل فريق الاتحاد ممثل الكرة الليبية ظهوره الأول في دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية مساء يوم الأحد القادم، بمواجهة ضيفه فريق ” أورلاند بيراتس بطل جنوب أفريقيا في أولى مبارياته لحساب المجموعة الثانية.

ويتطلع الاتحاد لإيقاف تقدم الفريق الجنوب أفريقي الذي كان قد بدأ مشواره بانتصاره على ملعبه على فريق شبيبة الساورة الجزائري بهدفين لصفر، ليعتلي صدارة المجموعة مؤقتًا.

ومن المقرر أن تصل إلى مدينة بنغازي اليوم الخميس؛ بعثة فريق الاتحاد؛ لإقامة معسكر قصير يتواصل حتى موعد مباراة الفريق أمام ضيفه فريق أورلاند يراتس الجنوب أفريقي الأحد بملعب شهداء بنينا الدولي ببنغازي، ضمن منافسات ذهاب الجولة الأولى لفرق المجموعة الثانية لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكان فريق الاتحاد قد استأنف الثلاثاء الماضي؛ تدريباته على ملعبه عبد الرحمن الشواشي بعد العودة من معسكره الذي خاضه في تونس خلال الأيام الماضية بقيادة مدربه محمد الكوكي استعدادًا لهذه المباراة المرتقبة. (وال)

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