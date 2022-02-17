أجواء مشحونة.. الهلال السوداني يشكو الكاف قبل قمة الأهلي المصري

طالب نادي الهلال السوداني من محكمة التحكيم الرياضية الدولية “كاس”، النظر وتعطيل قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، بخصوص إقامة مباراة الفريق الأول أمام ضيفه الأهلي المصري في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا بدون حضور الجمهور.

وأشار الهلال بعد اجتماع عقدته لجنة التطبيع الخاصة بالنادي، واستمر لعدة ساعات، بأن الكاف يجب أن يقوم برفع وإلغاء هذا القرار بصورة عاجلة، كما أكد عضو لجنة التطبيع بالنادي السوداني رامي كامل مطالبة النادي بتعويض من الكاف يصل إلى 500 ألف دولار، بعد الخسائر التي نتجت من بيع التذاكر والعديد من الأمور التنظيمية الأخرى، مشدداً التصعيد بخطاب رسمي لمحكمة التحكيم الرياضي.

وسمح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في وقت سابق بحضور 15 ألف متفرج من مشجعي الهلال داخل ملعبه، في أم درمان، قبل أن يصدر قراراً رسمياً بخوض المباراة بدون حضور الجمهور لدواعي أمنية.

وستُجرى المباراة وسط أجواء مشحونة للغاية، وفي أول مباراة يستضيفها إستاد الهلال بعد اكتمال مراحل صيانته بشكل كامل، وعودة الفريق للعب داخل السودان بعد قرار الحظر من الكاف.

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