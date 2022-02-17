النصر يواصل مهرجاناته التهديفية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

حقق فريق النصر الفوز على حساب جاره التحدي برباعية النظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب شهداء بنينا ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة ثاني جولات مرحلة الإياب للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح المحترف البرازيلي لوسيانو أهداف النصر من ركلة جزاء. فيما أضاف خالد مجدي الهدف الثاني لينتهي الشوط الأول بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني وقع خالد مجدي على هدفه الثاني و الثالث لفريقه قبل أن يختتم فايز الشيخي رباعية الفحامة.

وبهذا الفوز رفع النصر رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث للمجموعة الأولى. أما التحدي فتجمد رصيده عند النقطة 6 في المركز 9 قبل الأخير.

وكان النصر قد افتتح مبارياته لمرحلة الإياب فوزه في الجولة السابقة بخماسية نظيفة على دارنس. ليكون بذلك هجوم نادي النصر قد سجل 9 أهداف في مباراتين متتاليتين دون أن تستقبل شباكه أي هدف. تحت قيادة مدربه الجديد التونسي شهاب الليلي.