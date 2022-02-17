لتعويض أوباميانغ.. أرسنال يُوجّه اهتمامه لنجم الروسونيري

وجّه أرسنال الإنجليزي اهتماماته بضم مهاجم جديد لتحسين جودة تكتيك المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة “لاريبوبليكا” إلى أن إدارة أرسنال في حاجة لتعزيز خط الهجوم بعد رحيل الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ إلى برشلونة في الميركاتو الشتوي، ومن المحتمل مغادرة ألكسندر لاكازيت مجاناً في نهاية الموسم.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن أرسنال وجّه أنظاره إلى رافائيل لياو مهاجم ميلان، الذي يُقدّم مستويات متألقة في الفترة الأخيرة مع الروسونيري، كما ارتبط المهاجم البرتغالي بأندية إيفرتون إضافة إلى وولفرهامبتون.

وسجل لياو صاحب الـ22 عاماً منذ انتقاله إلى ميلان 23 هدفاً في 100 مباراة، في كل المسابقات، إضافة إلى 15 تمريرة حاسمة.

يُذكر أن أرسنال دعا المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش للانضمام إليه، إلا أن اللاعب فضّل الانتقال إلى يوفنتوس في ختام سوق الانتقالات الشتوية.

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