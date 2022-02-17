الفحامة يكشف عن محترفه الجديد

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أعلن نادي النصر رسميا عن تعاقده مع المهاجم التونسي عماد اللواتي في صفقة انتقال حر. ليكون ضمن الصفقات الجديدة للفحامة ضمن نافذة الانتقالات الشتوية للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

ووفقا للتسريبات الواردة من مقربين من اللاعب التونسي البالغ من العمر 29 عاما. فإنه قد وقع على عقد لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الحالي من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

الجدير بالذكر. أن اللواتي قد توصل إلى اتفاق لفسخ تعاقده مع ناديه النجم الرياضي الساحلي بداية شهر فبراير الجاري، بعد أن انضم إليه الصيف الماضي.

وسبق للواتي. الذي بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي الصفاقسي التونسي. أن خاض تجارب احترافية في كل من الدنمارك والسويد و كوريا الجنوبية والصين.