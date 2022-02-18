مبابي يرفض عرض سان جيرمان لتمديد عقده براتب قياسي

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رفض المهاجم الدولي الفرنسي، كيليان مبابي، عرضا قياسيا لتمديد عقده مع نادي باريس سان جيرمان، وذلك من أجل تحقيق حلمه بالانتقال إلى ريال مدريد، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية فرنسية.

وبحسب صحيفة “لوباريزيان”، فإن مبابي رفض بالفعل عرضين لتمديد عقده.

وأوضحت أن إدارة الفريق الباريسي، عرضت عقدا مغريا على مبابي يتضمن حصوله على راتب سنوي قياسي يصل إلى 45 مليون يورو، بعد خصم الضرائب.

وأشارت إلى أنه لا يوجد أي لاعب كرة قدم حاليا يتقاضى مثل الراتب الذي عرضه سان جيرمان على مبابي.

وفي الوقت الحالي، فإن اللاعب الأعلى أجرا في كرة القدم، هو نجم باريس سان جيرمان. الأرجنتيني ليونيل ميسي. الذي يحصل على 40 ميلون يورو سنويا.

وكان مبابي، صرح في أكتوبر الماضي، بأن ريال مدريد قدم عرضا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. لكن باريس سان جيرمان رفض الصفقة.

ولم يخف المهاجم الفرنسي حينها رغبته في الانتقال لريال مدريد.

ويقدر موقع “Transfermarkt” المختص في تحديد القيمة السوقية للاعبي كرة القدم. قيمة مبابي بـ160 مليون يورو، ولكن سيكون بوسع أي فريق التعاقد معه مجانا عند نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الصيف المقبل.