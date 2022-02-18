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موهبة برازيلية على رادار تشيلسي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت تقارير صحافية أن تشيلسي بطل العالم للأندية في الأيام الماضية انضم إلى سباق ضمّ البرازيلي أنتوني ماتيوس، جناح أياكس أمستردام، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة “ذا صن”؛ فإن إدارة البلوز بدأت بالتفاوض مع إدارة أياكس على التعاقد مع الجناح البرازيلي، خلال الميركاتو الصيفي، كما أن مدرب أياكس، إريك تين هاج؛ اعترف، في وقت سابق من الموسم؛ بأن أنتوني من الصعب أن يبقى لموسم جديد.

وسجل أنتوني 11 هدفًا خلال الموسم الحالي، إضافة إلى صناعته ثماني تمريرات حاسمة خلال جميع المسابقات، ويعد اللاعب، صاحب الـ21 عامًا، من بين أبرز المواهب في الكرة الأوروبية، حيث يتابع كل من مانشستر يونايتد وليفربول إضافة إلى بايرن ميونخ اللاعب منذ بداية الموسم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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