موهبة برازيلية على رادار تشيلسي

كشفت تقارير صحافية أن تشيلسي بطل العالم للأندية في الأيام الماضية انضم إلى سباق ضمّ البرازيلي أنتوني ماتيوس، جناح أياكس أمستردام، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة “ذا صن”؛ فإن إدارة البلوز بدأت بالتفاوض مع إدارة أياكس على التعاقد مع الجناح البرازيلي، خلال الميركاتو الصيفي، كما أن مدرب أياكس، إريك تين هاج؛ اعترف، في وقت سابق من الموسم؛ بأن أنتوني من الصعب أن يبقى لموسم جديد.

وسجل أنتوني 11 هدفًا خلال الموسم الحالي، إضافة إلى صناعته ثماني تمريرات حاسمة خلال جميع المسابقات، ويعد اللاعب، صاحب الـ21 عامًا، من بين أبرز المواهب في الكرة الأوروبية، حيث يتابع كل من مانشستر يونايتد وليفربول إضافة إلى بايرن ميونخ اللاعب منذ بداية الموسم.

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