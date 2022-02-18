يوفنتوس يطمح لمواصلة النتائج الإيجابية في ديربي تورينو

يحتضن ملعب أليانز ستاديوم قمة الجولة 26 من الدوري الإيطالي، حيث يلتقي يوفنتوس صاحب الأرض، ضيفه تورينو في ديربي المدينة.

ويطمح الفريق، بقيادة مدربه ماسيميليانو أليغري، إلى تعزيز نتائجه الإيجابية في الفترة الأخيرة ومواصلة سلسلة اللاخسارة التي تواصلت منذ 27 نوفمبر الماضي، كما يطمح الفريق للاقتراب أكثر من ثلاثي المقدمة حيث يبتعد عن نابولي صاحب المركز الثالث بفارق سبع نقاط.

وسيَفتقد يوفنتوس لخدمات مدافعه البرازيلي دانييلو خلال المباراة وذلك بسبب تراكم البطاقات، حيث تلقى البطاقة الصفراء في الجولة الماضية أمام أتلانتا، قبل أن ينقذ البيانكونيري من الخسارة على ملعب جيويس، بعد تسجيله التعادل في الدقيقة الأخيرة.

ويأمل تورينو في استعادة نغمة الانتصارات بعد خسارتيْن متتاليتيْن أمام كلٍّ من أودينيزي وفينيزيا، على التوالي، ويملك التورو 32 نقطة تضعه في المركز العاشر.

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