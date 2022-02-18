تعديل موعد قمة مصر والسنغال في تصفيات المونديال

وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على طلب الاتحاد المصري لتعديل موعد إقامة مباراة منتخب الفراعنة أمام السنغال، في إياب الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وستقام مباراة الإياب بالقاهرة في التاسع والعشرين من مارس المقبل، ما يعني زيادة 25 ساعة عن الموعد المحدد مسبقاً، فيما ستجرى مواجهة الذهاب في الخامس والعشرين من ذات الشهر في العاصمة داكار.

وتواجه المنتخب المصري والسنغالي في نهائي كأس أمم أفريقيا الأخيرة التي أقيمت في الكاميرون، حيث حصد أسود التيرانغا اللقب للمرة الأولى في التاريخ بفوزهم بركلات الترجيح 4-2.

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