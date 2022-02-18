خليج سرت ودرانس .. مواجهة الأهداف السبعة

أخبار ليبيا 24 _ رياضة

حقق متذيل ترتيب المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم خليج سرت. فوزا صعبا ومستحقا على ضيفه دارنس بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وجاء هذا الفوز لخليج سرت ضمن مباريات الجولة الثانية من مرحلة الإياب الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الليبي الممتاز. في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب سرت اليوم الجمعة.

وبهذا الفوز رفع خليج سرت رصيده إلى 6 نقاط في المركز 10، والأخير للمجموعة الأولى متساويا مع صاحب المركز 9 التحدي. لكنه متخلفا عنه بفارق الأهداف، أما دارنس فقد تجمد رصيده عند النقطة 9 في المركز السابع متقدما بفارق الأهداف عن شباب الجبل.