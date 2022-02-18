الإصابة تُبعد أنطوني ديفيز عن صفوف ليكرز

سيغيب أنطوني ديفيز عن صفوف فريق لوس أنجليس ليكرز لكرة السلة، لقرابة شهر، وذلك بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة فريقه أمام يوتا جاز قبل يومين.

وانتهت المباراة لصالح ليكرز بـ106-101، حيث تعرّض ديفيز لالتواء في قدمه اليمنى، وأشار الفريق الطبي بعد إجراء الفحوصات الطبية إلى أن ديفيز يحتاج للراحة لمدة تصل إلى شهر، على أن يعود لإجراء فحوصات متواصلة للتأكد من تعافيه بصورة كاملة.

وسجل أنطوني ديفيز 17 نقطة، إضافة إلى متابعتين وتمريرتين حاسمتين في 17 دقيقة، قبل أن يسقط بسبب الإصابة، حيث من المفترض أن يعود اللاعب في منتصف مارس المقبل قبل انتهاء موسم الدوري الأميركي للمحترفين بقرابة 3 أسابيع.

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