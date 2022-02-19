في أول ظهور رسمي هذا الموسم على ملعبه .. خليج سرت يتفوق على دارنس

سرت 18 فبراير 2022 (وال) _ حقق فريق خليج سرت فوزاً مهماً على ضيفه دارنس بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، وذلك لحساب الجولة الـ 11 من مرحلة الإياب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب مدينة سرت البلدي.

هذه المقابلة التي جرت – أمس الجمعة – وقادتها صافرة الحكم الدولي ( محمد الشحومي )، جاءت سريعة من جانب الفريقين، محملة بالعديد من الأهداف، بعد أن كانت الإثارة عنوانها، وعند مطلع الدقيقة الـ 18 تمكن خليج سرت من تسجيل أول أهداف اللقاء، وذلك عن طريق لاعبه التونسي ( ماهر بولبيار ).

وأحتسب حكم الدولي ( محمد سعد الشحومي ) في الدقيقة الـ 31 ركلة جزاء لصالح دارنس ، تقدم لها ( علي دخيل )، لكن تلك الركلة وجدت تصدياً رائعاً من الحارس ( عمار مسعود )، مبقياً اللقاء على واقع هدف وحيد.

هذا وعاد لاعب الخليج التونسي ( ماهر بولبيار ) مجدداً في الدقيقة الـ 35 ليوقع على الهدف الثاني باللقاء، منهياً به دقائق الشوط الأول، وفي الشوط الثاني، تمكن فريق دارنس في الدقيقة الـ 49 من تقليص النتيجة، وذلك عندما سجل أول أهدافه باللقاء ، عن طريق كرة حرة مباشرة نفذها لاعبه ( عمر شحات ) باقتدار.

وشهدت الدقيقة الـ 66 تسجيل ثالث أهداف خليج سرت ، وذلك بواسطة ركلة جزاء ، نجح في إيداعها داخل الشباك اللاعب (بشير الكرامي)، هذا وأضاف الوافد الجديد للفريق الترينيدادي ( رانديل ) الهدف الرابع للخليج، وذلك في عند الدقيقة الـ 71 .

فريق دارنس تحرير من مناطقة الدفاعية في أخر ربع ساعة من اللقاء، متقدماً نحو مرمى الحارس ( عمار مسعود )، حيث رافق ذلك التحرير صحوة هجومية قد تكون متأخرة لفريق دارنس ، ليتمكن في الدقيقة الـ 76 تسجيل الهدف الثاني باللقاء، وذلك عن طريق الكاميروني ( جونيور ).

وتمكن لاعب دارنس ( محمد صلاح ) بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء تسجيل ثالث أهداف فريقه، ذلك في الدقيقة الـ 79 ، لتستمر بعدها دقائق المباراة دون خطورة تذكر ، ليعلن بعدها الدولي ( محمد الشحومي ) صافرة نهاية اللقاء بتفوق الخليج في أول ظهور رسمي على ملعبه هذا الموسم.

وبهذا الفوز، رفع فريق خليج سرت رصيده من النقاط إلى الـ 6 نقاط ، متذيل بها أخر ترتيب المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد فريق دارنس سابع ترتيب المجموعة عند النقاط الـ 9 . (وال _ سرت)

تقرير: سيف امبيه

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