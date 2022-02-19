المدينة يهزم الشط بثلاثية.. ويرفع رصيده إلى 15 نقطة

تمكّن فريق المدينة من قلب تأخره بهدف على نظيره الشط إلى فوز بثلاثة أهداف، ضمن الجولة الثانية من مرحلة إياب مباريات المجموعة الثانية من الدوري الليبي.

وأقيم اللقاء على أرضية ملعب الجميل، وتقدم الشط في الدقيقة الرابعة عن طريق مبكر لمحمد، ثم أحرز البرازيلي موتا هدف التعادل للمدينة في الدقيقة 13، وأضاف عبد السلام بوكرع الهدف الثاني، ثم عاد المحترف البرازيلي وسجل الهدف الثالث لفريقه.

وبهذا الفوز، رفع المدينة رصيده إلى 15 نقطة محتلاً المركز الخامس، فيما توقف رصيد الشط عند نقطتين في آخر ترتيب فرق المجموعة.

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