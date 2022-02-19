الدوري الليبي الممتاز .. المدينة يقلب تأخره أمام الشط

الجميل 18 فبراير 2022 (وال) _ قلب فريق المدينة تأخره من هدف إلى ثلاثة على فريق الشط، وذلك لحساب الجولة الثانية من مرحلة الإياب لفرق المجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقان – أمس الجمعة – على أرضية ملعب الجميل.

فريق الشط متذيل ترتيب المجموعة الثانية ، بدأ هذا اللقاء الذي توسطه الحكم ( حمزة معتوق ) مهاجماً ، حيث نجح في الدقيقة الـ 4 تسجيل هدفه الوحيد باللقاء ، وذلك بتصويبة قوية من اللاعب ( محمد الدوكالي ).

بعد هدف الشط ، تقدم المدينة نحو مرمى الحارس ( عبد الرحمن المشري )، باحثاً عن تعديل النتيجة ، لاسيما أنه تمكن من ذلك في الدقيقة الـ 12،، وفيها عدل الأوتار البرازيلي (ماثيوس موتا) من ركلة جزاء.

الضغط الهجومي للمدينة تواصل، وأستمر طيلة الدقائق المتبقية من الحصة الأولى ، ومع مطلع الدقيقة الـ 32 أطلق لاعب المدينة ( عبد السلام أبوكراع ) كرة قوية يسارية ، أستقرت بدورها في الزاوية العليا اليمنى للحارس (عبد الرحمن المشري)، هذا و عاد البرازيلي ( ماثيوس موتا ) مجدداً من زيارة شباك الشط، وذلك في الدقيقة الـ 80 .

وبهذا الفوز ، أضاف المدينة ثلاثة نقاط إلى رصيده، ليصبح رصيده الحالي ( 15 ) نقطة، محتلاً بها الترتيب الرابع على سلم المجموعة الثانية، فيما تجمد ريد الشط متذيل ترتيب المجموعة عند النقطتان. (وال _ الجميل)

تقرير: سيف امبيه

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