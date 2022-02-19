الهلال السوداني يتعادل سلبيًا مع الأهلي المصري

تعادل فريق الهلال السوداني مع ضيفه الأهلي المصري سلبيًاـ ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويعتبر هذا اللقاء هو الأول لفريق الأهلي المصري في منافسات المجموعات دوري الأبطال، حيث تم تأجيل مواجهته الأولى ضد المريخ؛ بسبب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية.

وبهذا التعادل، يحصد الأهلي المصري أول نقطة له محتلاً المركز الثاني، فيما حصد الهلال النقطة الأولى له من مباراته الثانية ليصبح في المركز الثالث، بينما يتصدر فريق صن داونز جدول ترتيب المجموعة بعد فوزه على الهلال السوداني بهدف نظيفة في الجولة الافتتاحية.

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