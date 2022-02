النصر يظفر بخدمات النيجيري جونير أغاي

تعاقد نادي النصر مع اللاعب النيجيري جونيور أغاي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في منافسات الدوري الممتاز .

إدارة نادي النصر التي تسعى لتحسين الشكل الهجومي للفحامة في الدوري الممتاز بظفر بخدمات النجيري جونير أغاي الذي يمتلك تجارب ناجحة مع فريق الأهلي المصري حيث حقق مع الفريق المصري لقب دوري أبطال إفريقيا عام ألفين وتسعة عشر وألفين وعشرين وبروزنزية كأس العالم للأندية عام ألفين وعشرين كما تحصل أيضا صحبة الأهلي المصري على أربعة ألقاب للدوري المصري ولقبين لكأس مصر.

