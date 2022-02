أبوسليم والمحلة يحققان فوز مهم على السويحلي والاتحاد المصراتي

فاز فريق أبوسليم خارج ملعبه على فريق الاتحاد المصراتي بهدف نظيف ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.

وفي حساب نفس الجولة حقق فريق المحلة فوزا مهما على فريق السويحلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف

على أرضية ملعب نادي أبوسليم، وبهذا الفوز صعد فريق المحلة إلى المركز السابع رفقة فرق المجموعة الثانية برصيد اثنتي عشرة نقطة فيما تجمد رصيد السويحلي عند النقطة الخامسة عشرة.

