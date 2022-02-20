فتحي الجبال” يختار قائمته النهائية لمواجهة الصفاقسي التونسي 

بنينا 20 فبراير 2022 (وال) _ أعلن المدير الفني لفريق الأهلي طرابلس التونسي فتحي الجبال قائمته النهائية والتي ستواجه – اليوم الأحد – فريق الصفاقسي التونسي’ وذلك لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات من الكأس الكونفدرالية الأفريقية’ في المباراة التي ستجمع الفريقان على أرضية شهداء بنينا الدولي.

هذا وضمت القائمة المستدعاء في حراسة المرمى كل من محمد نشنوش’ وعبدالحكيم التركي’ بينما ضم خط الظهر كل من محمد المنير’ احمد التربي’ و التونسي وسام ابوسنينة’ وجهاد الاشهب’ ومنصور رزق’ ومأب شكري’ بالإضافة إلى محمود عكاشة.

وتكون خط الوسط من ‘ محمد الفقية’ ومحمد الترهوني’ وطلحة رزق’ ومحمد الطبال’ وامحمد مفتاح وعلى ابوعرقوب’ وايوب عياد’ ومؤيد جدور.

وجاء كل من أنيس سلتو’ ومعتز المهدي’ وصالح الطاهر’ ومعتز ابوشينة في خط المقدمة. (وال _ بنينا) س ا / ه ع

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