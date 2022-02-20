ميلان يتعادل مع صاحب المركز الأخير في الكالتشيو

أضاع إيسي ميلان نقطتين ثمينتين للحفاظ على صدارة الدوري الإيطالي، بعد تعادله بهدفين في كل جانب مع نظيره سالرنيتانا ضمن منافسات الجولة الـ26.

وتقدم البرازيلي جونيور ميسياس بهدف مبكر لصالح الروسينيري في الدقيقة الخامسة، ثم أدرك سالرنيتانا التعادل بأقدام بونازولي في الدقيقة 29.

وأضاف المهاجم البوسني ديوريتش في الشوط الثاني هدفاً آخر لأصحاب الأرض، وبعد خمس دقائق فقط جاء رد أبناء بيولي بتعديل النتيجة عن طريق الكرواتي آنتي ريبيتش.

الجدير بالذكر أن فريق ميلان رفع رصيده إلى 56 نقطة من 26 مباراة لعبها بفارق نقطتين عن الإنتر الوصيف، الذي خاض 24 مباراة، في المقابل تجمد رصيد سالرنيتانا عند 14 نقطة في المركز الأخير.

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