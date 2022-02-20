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ريال مدريد يسحق ألافيس بثلاثية دون رد

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فاز الفريق الملكي ريال مدريد على نظيره ألافيس بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإسباني على أرضية ملعب “سانتياغو برنابيو”.

وافتتح ماركو أسينسيو التسجيل في المباراة بالدقيقة 63، ثم أضاف البرازيلي فينيسيوس الهدف الثاني للمرنغي في الدقيقة الـ80، واختتم النجم كريم بن زيما أهداف أصحاب الأرض في الدقيقة 91 مع عمر اللقاء.

يُذكر أن فريق ريال مدريد يحتل صدارة جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، في المقابل تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند النقطة الـ20 في المركز قبل الأخير.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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