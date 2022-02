الثلاثاء تنطلق منافسات دوري كرة القدم داخل الصالات

تنطلق يوم الثلاثاء المقبل منافسات الدوري الليبي لكرة القدم داخل الصالات لأندية الاتحاد الفرعي طرابلس لكرة القدم بمشاركة عشرة أندية.

في منافسات الأسبوع الأول التي ستقام الثلاثاء بإجراء مباراتين بقاعة السابع عشر من فبراير بمدينة طرابلس حيث يواجه فريق الظهرة فريق الحميدية بتاجوراء في المباراة الأولى وفي اللقاء الثاني يستضيف بطل النسخة الماضية فريق الاتحاد فريق ترهونة. وتستكمل مباريات الجولة يوم الخميس بمواجهة فريق الشباب الوحدوي لفريق الغرارات و في نفس اليوم يستقبل فريق الغيران فريق اتحاد غريان.

