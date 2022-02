منتخبنا الوطني يواجه موريتانيا و الموزمبيق وديا في شهر مارس

يخوض منتخبنا الوطني لكرة القدم مباراتين وديتين أمام المنتخب الموريتاني و الموزمبيقي خلال أيام الفيفا أواخر شهر مارس القادم.

تحديد موعد مباراتي المنتخب الوطني الوديتين جاء في اجتماع عقده الاتحاد الليبي لكرة القدم يوم الأمس بمدينة بنغازي تمت خلاله أيضا مناقشة مصير مدرب المنتخب الوطني الإسباني خافير كليمنتي الذي ينتهي عقده في شهر يوليو المقبل والذي سيتم تحديد استمراره من عدمه في الفترة القادمة.

