“بطل إيطاليا” يمدد عقد مديره التنفيذي

أعلن نادي إنتر تمديد عقد المدير التنفيذي بيبي ماروتا إضافة إلى المدير الرياضي بييرو أوسيليو حتى عام 2025 .

وبدأت العلاقة بين ماروتا وإداريو النيراتزوري منذ عام 2018، فيما يعمل أوسيليو مع إدارة النادي منذ عدة سنوات، ونجح الإداريون الجدد في تغيير شكل إنتر حيث حصد الفريق لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي للمرة الـ19 في تاريخه.

وقاد ماروتا نجاحات يوفنتوس منذ عام 2010 حيث ساهم بإعادة البيانكونيري إلى سكة البطولات وإنهاء أزمة “الكالتشيو بولي” حيث حقق لقب الدوري الإيطالي 7 مرات وقام بالتعاقد مع العديد من أبرز اللاعبين بينهم بول بوغبا وأرتورو فيدال وأندريا بيرلو وكارلوس تيفيز

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية