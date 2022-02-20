مانشستر يونايتد يواصل انتصاراته في البريمرليغ

حقق مانشستر يونايتد انتصاراً هاماً على مضيفه ليدز يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب إيلاند رود في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز .

وافتتح قائد الشياطين الحمر هاري ماغواير أول أهداف المباراة في الدقيقة الـ 34، وأضاف برونو فيرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة الـ 45، قبل أن يقلص ليدز يونايتد الفارق بواسطة الإسباني رودريغو في الدقيقة الـ 53، وبعد دقيقة واحدة عدل البرازيلي المتألق رافينيا النتيجة لأصحاب الأرض، وأضاف فريد الهدف الثالث للضيوف، قبل أن ينهي أنتوني الرباعية قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة .

وبهذا الفوز يرفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 46 نقطة ويحل في المرتبة الرابعة، فيما توقف ليدز يونايتد عند 23 نقطة في المرتبة الخامسة عشرة .

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