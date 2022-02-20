أندية البريمرليغ تراقب آراوخو .. وبرشلونة يسعى لتمديد عقده

تواصل إدارة نادي برشلونة العمل على تجديد عقد مدافعه الأوروغواياني رونالد أراوخو، الذي ينتهي في صيف عام 2023 .

وأشارت صحيفة “سبورت الكاتالونية” إلى أن برشلونة قدم عرضاً إلى أراوخو مع رفع راتبه، دون التطرق إلى قيمته المادية، وذكرت الصحيفة المقربة من النادي الكاتالوني بأن عرض برشلونة وصل إلى 3 ملايين يورو في الموسم، لكن اللاعب رفض هذا العرض .

وشارك آراوخو هذا الموسم في العديد من المباريات، حيث تمتع بثقة المدرب الإسباني الشاب تشافي هيرنانديز، الذي انضم للطاقم الفني لبرشلونة في نوفمبر الماضي .

وتراقب 3 أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز مستوى اللاعب في الفترة الحالية، أبرزهم آرسنال، وولفرهامبتون، إضافة إلى توتنهام، لذلك تطمح إدارة خوان لابورتا إلى تمديد عقده قبل انقضاء الموسم، ونهاية عقد اللاعب.

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