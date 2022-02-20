“إنتر” يخسر في عقر داره أمام ساسولو

تعرض فريق “إنتر ميلان” حامل اللقب لخسارة صادمة -اليوم الأحد-بملعبه في ميلانو، حيث أهدر “إنتر” فرصة العودة للصدارة بعد هذه الخسارة 2-صفر من “ساسولو” في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

استقبل إنتر المضيف أولى الأهداف بعد 8 دقائق بهدف “جياكومو راسبادوري” في مرمى الحارس “سمير هندانوفيتش”، ثم أضاف “جيانلوكا سكاماكا” الهدف الثاني من ضربة رأس حين أفلت من الرقابة، لينهار “إنتر” وكاد أن يستقبل هدفا ثالثا في الشوط الأول لكن تسديدة “دومينيكو بيراردي” ارتطمت بالعارضة.

وحاول “إنتر” الضغط بعد الاستراحة لكن الحارس “أندريا كونسيلي” تصدى لعدة فرص ليحافظ على تفوق الضيوف.

يشار إلى أن “ساسولو” كان قريباً من التسجيل من محاولات متأخرة لكنه اكتفى بالهدفين ليحل “إنتر” في المركز الثاني برصيد 54 نقطة بفارق نقطتين خلف غريمه في المدينة نادي”ميلان” المتصدر، بينما قفز “ساسولو” بهذا الفوز المباغت إلى المركز “11”.

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