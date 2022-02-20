“فرحة ليبية” تزين أجواء الكونفدرالية الأفريقية

تقرير 218

حقق ممثلي كرة القدم الليبية في بطولة الكونفدرالية الأفريقية الاتحاد والأهلي طرابلس من تحقيق فوزهما الأول ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات من المسابقة الأفريقية.

واستضاف ملعب شهداء بنينا في بنغازي مباراة الفريقين مساء اليوم، ففي المجموعة الثانية تمكن الاتحاد من الفوز على ضيفه أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة تألق خلالها نجوم بطل ليبيا الموسم الماضي.

وسجل أهداف الاتحاد كل من المدافع سند الورفلي في الدقيقة الثالثة عشرة، ومعاذ عيسى في الدقيقة السابعة والعشرين، وعمر الخوجة في الدقيقة الحادية والخمسين، ليتمكن الاتحاد بعد اصطياده قراصنة جنوب إفريقيا من حصد أول 3 نقاط له ليتساوى مع أورلاندو بيراتس في صدارة ترتيب المجموعة الثانية.

أما الأهلي طرابلس فقد أكمل فرحة متابعي كرة القدم الليبية بعد انتصاره على ضيفه الصفاقسي التونسي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي استضافها أيضاً ملعب شهداء بنينا في بنغازي.

وجاء هدف الأهلي الأول عبر شادي الهمامي لاعب الصفاقسي التونسي بالخطأ في مرمى فريقه بعد عرضية متقنة من الجناح محمد المنير.

وفي الشوط الثاني أضاف المهاجم صالح الطاهر الهدف الثاني الذي أعطى دفعة كبيرة للفريق الأخضر لتكملة المباراة بكل امتياز رغم تقليص الفريق التونسي للفارق، وشارك كل من أنيس سلتو وطلحة رزق ومؤيد جدور ومنصور رزق من دكة بدلاء الفريق ليحصد رفقاء محمد نشنوش النقاط الثلاث الأولى لهم في المجموعة الأولى بعد خسارتهم في الجولة الأولى أمام مضيفه بيراميدز بصعوبة.

وأفرد موقع SofaScore المتخصص بإحصائيات كرة القدم أرقام اللاعبين، حيث تفوق سند الورفلي في مباراة الاتحاد وتحصل على 7.3 نقطة في المباراة، فيما كاد محمد الفقيه ومحمد المنير الأفضل في صفوف الأهلي طرابلس بـ7.1 نقطة خلال المواجهة الثانية.

ويعد الانتصار هاماً لممثلي الكرة الليبية بعد تراجعهما في الفترة الأخيرة في الأجواء الأفريقية، إلا أن تحقيق الفوز الأول لكل منهما سيجدد طموح التأهل إلى الدور ربع النهائي من الكونفدرالية.

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