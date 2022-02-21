لحساب الكونفدرالية الأفريقية … الأهلي يعوض خسارة بيراميدز بفوز على الصفاقسي التونسي

بنينا 21 فبراير 2022 (وال) _ عوض فريق الأهلي خسارته في الجولة الأولى من الكونفدرالية الأفريقية أمام بيراميدز، بفوز مستحق وثمين على ضيفه النادي الصفاقسي التونسي بنتيجة هدفان مقابل هدف، وذلك في إطار الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات من الكونفدرالية الأفريقية، في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.

المباراة التي أقيمت – أمس الأحد – وقادها الحكم المغربي (سمير كزاز)، نجح فيها ممثل ليبيا الأهلي من استعادة عافيته وتوازنه، ودخل اللقاء مهاجماً ، معتمداً على تحركات ( محمد شرارة و محمد الطبال )، لاسيما أن هذا الضغط المكثف أثمر عن هدف السبق ، وذلك بنيران صديقة ، حملت قدم المدافع ( شادي الهمامي ) في الدقيقة الـ 6 .

وعاد الأهلي من جديد في الشوط الثاني، ومن مجهودي فردي قدمه اللاعب ( محمد الطبال ) من الجهة اليسرى، مهدياً الكرة داخل شباك الصفاقسي التونسي للمهاجم ( صالح الطاهر )، والذي بدوره يصوب كرة قوية ، تستقر في الجهة اليسرى للحارس ( أيمن دحمان )، وذلك عند الدقيقة الـ 52 .

هذا وأحتسب حكم اللقاء المغربي ( سمير كزاز ) ركلة جزاء لفريق الصفاقسي الرياضي التونسي في الدقيقة الـ 85 ، تقدم لها ( أيمن الحرزي ) معلناً تقليص النتيجة لفريق الصفاقسي، وذك في الدقيقة الـ 87، لتستمر بعد ذلك دقائق المباراة على واقع هدفان للأهلي وأخر للصفاقسي التونسي. (وال _ بنينا)

تقرير: سيف امبيه

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال