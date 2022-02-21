بهدف ” الخوجة ” الاتحاد يتفوق على أورلاندو بيراتس في الكونفدرالية الأفريقية

بنينا 21 فبراير 2022 (وال) _ حقق فريق الاتحاد الأول لكرة القدم فوزاً هاماً ومستحقاً على نظيره أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك لحساب الجولة الثانية لفرق المجموعة الثانية من دور المجموعات من الكأس الكونفدرالية الأفريقية، في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.

هذه المقابلة التي جرت – أمس الأحد – توسطها الحكم التشادي ( اليو محمدي )، انتهاء فيها شوطها الأول بالتعادل الإيجابي بهدفان لمثلهما، حيث بادر فريق الاتحاد ممثل ليبيا بالتسجيل وذلك عن طريق كرة حرة مباشرة نفذها مدافعها ( سند الورفلي )، سكنت الزاوية اليسرى للحارس ( مبو تشان )، وذلك في الدقيقة الـ 14 .

وعند مطلع الدقيقة الـ 26 تمكن فريق أورلاندو بيرتس الضيف من معادله النتيجة، وذلك بتصويبة قوية من خارج مناطق الجزاء، أطلقها اللاعب ( بانديلي شاندو )، لكن الاتحاد نجح سريعاً ضاعف النتيجة بهدف ثان، وذلك عبر تصويبة قوية أطلقها لاعبه ( معاد عيسي ) في الدقيقة الـ 28 .

وقبل إنتهاء الحصة الأولى من المواجهة ، أستغل الفريق الضيف أورلاندو بيراتس حالة الارتباك التي حلت بمدافعي الاتحاد ، ليتمكن مسجل الهدف الأول ( بانديلي شاندو ) في الدقيقة الـ 1+90 تعديل الكفة ، مستثمراً عرضية زميلة المثالية ( لوريش )، لينتهي بعد ذلك الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدفان لمثلهما.

في الشوط الثاني تقدم أكثر الاتحاد نحو دفاعات أورلاندو بيراتس ، باحثاً عن التقدم على صعيد النتيجة، هذا والتقط الحارس ( مبو تشات ) في الدقيقة الـ 48 عرضية المهاجم ( معاد عيسي ).

وحملت الدقيقة الـ 52 الجديد للاتحاد ، حيث نجح لاعب الوسط ( عمر الخوجة ) من التوقيع على الهدف الثالث باللقاء، وذلك بقذيفة صاروخية أستقرت في الجهة اليمنى للحارس ( مبو تشات )، لتنتهي مجريات اللعب بتفوق ممثل ليبيا الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين. (وال _ بنينا)

تقرير: سيف امبيه

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال