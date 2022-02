شبكة متطورة من الألياف الضوئية للبث التلفزيوني لمنافسات مونديال قطر

أكدت السيدة مريم المفتاح، مديرة إدارة الخدمات الرقمية والابتكار في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، اكتمال الاستعدادات لنقل أحداث بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 مباشرة إلى جمهور كرة القدم في أنحاء العالم، عبر بث تلفزيوني عالي السرعة، بفضل شبكة من الألياف الضوئية المتطورة.

وقالت المفتاح إن اللجنة العليا تواصل جهودها لضمان بث منافسات البطولة ضمن أعلى مستوى من الجودة، ودون أي انقطاع، وذلك في ضوء التوقعات التي تشير إلى أن مليارات المشاهدين حول العالم سيتابعون أحداث البطولة، التي تستضيف مبارياتها ثمانية استادات من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

وأشارت المفتاح إلى أن بطولة كأس العرب، التي استضافتها قطر نهاية العام الماضي، قد شهدت اختبار شبكة الألياف الضوئية عالية السرعة في الاستادات الستة التي استضافت المباريات.

وتابعت: “نفخر بنجاح اختبار البث عبر هذه التقنية المتقدمة خلال تنظيم كأس العرب، حيث تمكنا من بث منافسات البطولة وفق أعلى المعايير المعتمدة، ومتحمسون لاستكمال المرحلة التالية من المشروع، التي تشمل انضمام كل من استاد لوسيل واستاد خليفة الدولي إلى شبكة البث المتطورة.”

وأعربت المفتاح عن سعادتها بنجاح اللجنة العليا في توفير شبكة بث تلفزيوني بأكبر سعة في تاريخ البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وقالت: “نفخر بتزويد مركز البث الرئيسي والاستادات وكافة المواقع بالتجهيزات والإمكانات اللازمة التي تضمن بث منافسات وأحداث كأس العالم المرتقبة بأكبر قدر من السعة في تاريخ بطولات الفيفا، وذلك مع بدء العد التنازلي لاستضافة أول نسخة من المونديال في العالم العربي والشرق الأوسط.”

وخلال منافسات كأس العرب؛ جرى ربط شبكة الألياف الضوئية في كل من الاستادت الستة بمركز تنسيق البث الدولي، بجوار استاد البيت، والذي استضاف افتتاح وختام البطولة إلى جانب مباريات أخرى. ومن المقرر ربط شبكة الألياف الضوئية، بمقار المنتخبات المشاركة في كأس العالم قطر 2022، ومواقع البث الخارجية الأخرى، وستتوفر خدمة البث المباشر من جميع استادات البطولة الثمانية ومواقع البث الأخرى إلى مركز البث الدولي ومن ثم نقل أحداث البطولة من هناك إلى كافة أنحاء العالم.

وأوضحت مديرة إدارة الخدمات الرقمية والابتكار باللجنة العليا أن الهدف الأساسي من استخدام هذه التقنية الحديثة في البث التلفزيوني يتمثل في إتاحة الفرصة أمام الجماهير الشغوفة بكرة القدم لمتابعة مباريات المونديال، والتعرف أكثر على قطر والمنطقة، وتابعت: “نسعى إلى توفير بث تلفزيوني مباشر ينقل المشجعين من أقصى العالم إلى قلب الحدث، وإلقاء الضوء على ما تزخر به دولة قطر والمنطقة من ثقافة ثرية وتراث عريق، ولذلك نحرص على توفير شبكة بث تلفزيوني بقدر أكبر من السعة والإمكانات مقارنة بأي نسخة سابقة من البطولة.”

ولضمان استمرارية بث أحداث البطولة دون انقطاع؛ تقرر الاستعانة بالبث التقليدي بالأقمار الصناعية، لدعم عملية البث التلفزيوني عبر شبكة الألياف الضوئية، بما يتيح لكافة جهات البث الإعلامي الحاصلة على تراخيص البث، الحصول على نقل مباشر ومتواصل لمباريات البطولة المرتقبة.

